Опубликовано видео из заваленного мусором салона самолета

Группа туристов покинула салон самолета, завалив его мусором, пишет в понедельник, 18 ноября, британский таблоид The Sun.

На опубликованном видео можно рассмотреть валяющиеся на полу авиалайнера пластиковые стаканчики, журналы, обувь, банки с безалкогольными напитками, недоеденные салаты, а также машинки для стрижки волос.

Видео в соцсетях посмотрели более 200 тыс. пользователей. Каким рейсом летели оставившие мусор пассажиры, не сообщается.

Ранее в ноябре пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета. В частности, пассажиров удивил ужин, поданный на завтрак. Несмотря на то что самолет вылетел из британской столицы в шесть утра, бортпроводники подали сэндвичи со стейком, суп и вино. Кроме того, вскоре после приема пищи на борту был выключен свет как ночью.

Источник: Газета Известия