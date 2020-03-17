Опубликовано видео старта ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

17 марта 2020     5
Опубликовано видео старта ракеты «Союз-2

Минобороны России опубликовало видео запуска ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М», который прошел 16 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1Б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат «Глонасс-М» был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата «Глонасс-М» функционируют в штатном режиме.

Выведенный на орбиту космический аппарат пополнит орбитальную группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс». В настоящее время орбитальная группировка «Глонасс» включает в себя 29 космических аппаратов.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Игра на повышение: почему нынешний сезон в ФНЛ — один из самых непредсказуемых в истории
Игра на повышение: почему нынешний сезон в ФНЛ — один из самых непредсказуемых в истории

После возобновления сезона Футбольной национальной лиги круг претендентов на повышение в классе вырос до четырёх команд. На первом месте обосновался …


Европейский контроль: границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты с 17 марта
Европейский контроль: границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты с 17 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Как …


Властям США посоветовали применить метод Второй мировой в борьбе с коронавирусом
Властям США посоветовали применить метод Второй мировой в борьбе с коронавирусом

Властям США посоветовали применить метод Второй мировой войны в борьбе с коронавирусом. С такой идеей выступило агентство Bloomberg. Авторы издания …


Названы крупнейшие импортеры российского оружия
Названы крупнейшие импортеры российского оружия

Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия по итогам прошлого года, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России …


Цены на нефть подросли
Цены на нефть подросли

Мировые цены на нефть подросли после падения в понедельник, 16 марта. Так, стоимость нефти Brent и WTI поднялась более чем …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты