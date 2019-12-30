Опубликовано видео стрельбы по прихожанам американской церкви

Опубликовано видео стрельбы в церкви города Уайт-Сеттлмент американского штата Техас, в результате которой погибли три человека, в том числе, стрелок. Видеозапись опубликована в Telegram-канале LIFE SHOT.

Мужчина с дробовиком ворвался на службу 29 декабря в 09:57 по местному времени (18:57 по Москве) и начал стрелять. Он убил охранника, который попытался его обезвредить, и одного прихожанина. После этого несколько человек в церкви достали оружие и устранили нападавшего. Личность преступника не раскрывается, о мотивах ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в 2019 году количество массовых убийств в США достигло нового максимума. По стране был зарегистрирован 41 случай массовых убийств, в результате каждого из которых погибли четыре и более человек; 33 из них были связаны со стрельбой. Жертвами всех нападений за год стали 211 человек.

Источник: Лента.Ру