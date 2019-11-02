Опубликовано видео с танкером в Находке после хлопка газа на борту

2 ноября 2019     7
Опубликовано видео с танкером в Находке после хлопка газа на борту

В Сети появилось видео, на котором запечатлен танкер «Залив Америки» после хлопка газа на борту. Кадры распространило издание VL.ru. На них видно, как с верхней палубы поднимается белый дым, а рядом с танкером находятся два буксира.

Инцидент произошел утром 2 ноября. На судне, стоящем в порту Находки, произошел хлопок газовоздушной смести. При этом пожара не возникло, танкер находится на плаву и к причалу проследует своим ходом.

В результате произошедшего погибли три человека.

По данным ТАСС, на борту было девять человек. Следователи возбудили уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Нефтеналивной танкер был построен в 1989 году в Дании и предназначен для транспортировки нефти. В настоящее время принадлежит компании «Наяда».

Источник: Газета Известия

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