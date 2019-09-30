Опубликовано первое видео издевательств отца над сестрами Хачатурян

30 сентября 2019     23
Опубликовано первое видео издевательств отца над сестрами Хачатурян

Наказание сестер Хачатурян за съеденные конфеты, снятое их отцом на мобильный телефон, появилось в сети. Запись в понедельник, 30 сентября, публикует kp.ru.

На кадрах видно, как Михаил Хачатурян кричит на девушек за то, что они съели слишком много конфет. Сами девушки стоят с заплаканными лицами и боятся повернуться к отцу. В какой-то момент Михаил с силой пинает младшую дочь.

Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года. По версии следствия, они убили отца из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие со стороны отца. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

Расследование дела было завершено в конце июня этого года. Девушек обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В отношении их отца Михаила следователи не стали возбуждать дело о насилии над дочерьми, однако 20 августа следствие подтвердило факты насилия над сестрами. Несмотря на это, члены движения «Мужское государство» требуют для девушек максимального наказания за убийство.

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Источник: Лента.Ру

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