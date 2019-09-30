Опубликовано первое видео издевательств отца над сестрами Хачатурян

Наказание сестер Хачатурян за съеденные конфеты, снятое их отцом на мобильный телефон, появилось в сети. Запись в понедельник, 30 сентября, публикует kp.ru.

На кадрах видно, как Михаил Хачатурян кричит на девушек за то, что они съели слишком много конфет. Сами девушки стоят с заплаканными лицами и боятся повернуться к отцу. В какой-то момент Михаил с силой пинает младшую дочь.

Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года. По версии следствия, они убили отца из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие со стороны отца. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

Расследование дела было завершено в конце июня этого года. Девушек обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В отношении их отца Михаила следователи не стали возбуждать дело о насилии над дочерьми, однако 20 августа следствие подтвердило факты насилия над сестрами. Несмотря на это, члены движения «Мужское государство» требуют для девушек максимального наказания за убийство.

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Источник: Лента.Ру