Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского российскому телеканалу

15 декабря 2019     14
Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского российскому телеканалу

Телеканал «Россия 1» опубликовал интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал российскому журналисту. Запись программы «Москва.Кремль.Путин» доступна на YouTube-канале вещателя.

Зеленский в ходе «нормандского саммита» 9 декабря столкнулся со съемочной группой телеканала и ответил на два вопроса продюсера программы Елены Меньшиковой: он оценил первую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, а также представил свое видение минских соглашений. При этом до того, как он начал отвечать, охранники пытались не пропустить журналистов к президенту.

Беседа Зеленского с Меньшиковой продлилась около минуты. Ранее «Россия 1» анонсировал интервью как «полноценное». Позднее Зеленский опроверг заявление об интервью: «Это было в 1:30 ночи, журналистка что-то спросила у меня, я ей что-то ответил в коридоре, вот такое “интервью”», — пояснил он.

Зеленский ранее говорил, что не хотел бы общаться с российскими журналистами. Он пояснил, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины».

Источник: Лента.Ру

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