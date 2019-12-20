Telegram-канал «112» опубликовал фото ликвидированного стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Отмечается, что личность предполагаемого стрелка пока что не установлена.
Источник: Лента.Ру
Telegram-канал «112» опубликовал фото ликвидированного стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Отмечается, что личность предполагаемого стрелка пока что не установлена.
Источник: Лента.Ру
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Опубликовано фото предполагаемого стрелка с Лубянки
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