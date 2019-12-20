Опубликовано фото предполагаемого стрелка с Лубянки

Отмечается, что личность предполагаемого стрелка пока что не установлена.

Telegram -канал «112» опубликовал фото ликвидированного стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве.

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Опубликовано фото предполагаемого стрелка с Лубянки Telegram-канал «112» опубликовал фото ликвидированного стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Отмечается, что личность …



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