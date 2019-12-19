Опубликованы кадры вооруженного нападения на мужчину у спортклуба в Москве

Неизвестный человек в маске выстрелил в мужчину в московском районе Марьино в четверг, 19 декабря. Стрельба попала на видео, которое опубликовал телеканал «360».

Злоумышленник выстрелил в жертву при свидетеле, за которым затем погнался.

По информации Telegram-канала «112», пострадавший — 29-летний Ренат Сайбулаев. Он вышел из спортивного клуба, когда на него было совершено нападение. После того, как в молодого человека выстрелили, он успел забежать обратно в клуб, где потерял сознание.

Скорая помощь доставила пострадавшего в реанимацию с огнестрельными ранениями ноги и таза.

В столичном управлении МВД пока не дали официальной информации о происшествии.

Ранее в этот же день сообщалось, что двое мужчин погибли и одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после стрельбы, которую устроил один из участников конфликта в многоквартирном доме в Тобольске (Тюменская область).

Источник: Газета Известия