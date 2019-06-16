Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

В сети появились кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ во время подготовки экипажей ВКС России. Видеоролик 16 июня опубликовал телеканал «Звезда».

Дозаправка выполнялась воздушным танкером Ил-78 на высоте от пяти до шести тысяч метров на скорости около 600 километров в час. Полеты проходили на базе Липецкого авиацентра.

Заправка в воздухе является одной из важнейших частей подготовки летчиков для увеличения радиуса боевого действия самолетов и возможности выполнять задания на большой удаленности от мест базирования.

Источник: Газета Известия