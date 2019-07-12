Опубликован первый тизер нового поколения Nissan Juke

Новое, второе по счету, поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено 3 сентября 2019 года. Об этом 12 июля пишет Autocar.

Судя по распространенному тизеру, автомобиль получит узкие светодиодные фары, «противотуманки» оригинальной формы и защитные накладки на колесные арки.

По данным издания, автомобиль следующей генерации построен на абсолютно новой модульной платформе CMF-B (Common Module Family), которая создана инженерами Nissan и Renault.

Кроссовер Nissan Juke второго поколения получит два бензиновых мотора объемом 1 и 1,6 л, а также 1,5-литровый турбодизель. Кроме того, планируется выпуск версии с гибридной силовой установкой.

Отмечается, что в продаже новый Nissan Juke появится в начале 2020 года.

16 мая сообщалось, что Nissan представил систему автономного управления ProPILOT 2.0, которая не требует от водителя удерживать руки на руле при езде по шоссе внутри занимаемой полосы.

Источник: Газета Известия