Опубликован снимок молодого Илона Маска за починкой сломанной машины

11 декабря 2019     11
Опубликован снимок молодого Илона Маска за починкой сломанной машины

⁦Мать основателя компании Tesla Илона Маска Мэй Маск показала старый снимок сына в сломанном автомобиле. Она опубликовала фотографию в своем Twitter-аккаунте.

«1995 год. И люди еще говорят, что ты не знаешь ничего о машинах», — подписала Мэй Маск снимок, на котором молодой изобретатель запечатлен за починкой автомобиля. Ее твит набрал около 27 тысяч лайков.

Илон Маск прокомментировал фотографию в реплаях к твиту: «Я не мог позволить себе автосервис, поэтому чинил практически все с помощью деталей с автосвалки. Забавно, что на снимке я как раз заменяю сломанное окно».

У бизнесмена спросили, как могло сломаться окно, и он объяснил, что кто-то разбил стекло, чтобы украсть радиоприемник, стоивший около 20 долларов. «Замену стеклу я тоже нашел на автосвалке. Кстати, на автосвалках полно крутых деталей. А чинить и прокачивать машины — весело», — заключил Маск.

В воскресенье, 8 декабря, Илона Маска заметили в Малибу за рулем недавно представленного бронированного электропикапа Cybertruck, вызвавшего смешанные отзывы из-за необычного внешнего вида. Изобретатель приехал в один из ресторанов города, чтобы поужинать с певицей Граймс и актером Эдвардом Нортоном.

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Источник: Лента.Ру

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