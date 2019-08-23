Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

Минобороны России на своем сайте в честь годовщины освобождения Молдавии от немецко-румынской оккупации опубликовало архивные документы об освобождении республики, а также ультиматум генерала Федорам Толбухина войскам рейха.

Освобождение Кишинева отмечается 24 августа. В 1944 году в ходе продвижения Красной Армии была освобождена Молдавская ССР.

Генерал Толбухин в своем ультиматуме командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии гарантировал при прекращении сопротивления сохранить жизнь, обеспечить безопасность и оказать медицинскую помощь раненым.

В ходе операции в плен советской армии попали 55,8 тыс. немецких и румынских военных.

Всего объединенная немецко-румынская группировка насчитывала 197 тыс. солдат и офицеров, 9,5 тыс. пулеметов, 1,5 тыс. минометов, 90 танков и порядка 1 тыс. других видов орудий.

Помимо документа с ультиматумом, Минобороны опубликовало архив о жизни населения Молдавии в период оккупации во время Великой Отечественной войны.

Так, в специальном разделе представлены материалы фронтовых газет и боевых донесений, которые иллюстрируют все ужасы, пережитые мирным населением.

«Захватчики всячески подавляли молдавскую национальную культуру: были варварски уничтожены оперный и драматический театры, закрыто большинство школ. Население города, достигавшее при советской власти 300 тысяч человек, при румынской оккупации сократилось в десять раз», — отмечается в материале.

Кроме того, все евреи были выселены румынами из города, а затем расстреляны. Население же республики проходило специальную проверку. Признанные «подозрительными» граждане арестовывались и подвергались наказаниям.

13 июля Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса.

Источник: Газета Известия