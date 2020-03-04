Оргкомитет Евро-2020 назвал дату прибытия Кубка турнира в Москву

Кубок чемпионата Европы по футболу 30 апреля, а 1, 2 и 3 мая — в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Северной столице Алексей Сорокин в среду, 4 марта.

«То есть у нас получается четыре дня. Все-таки столица тоже, наверное, будет рада прикоснуться к прекрасному», — отметил он, не уточнив, где именно в Москве планируется выставить трофей для зрителей.

Гендиректор оргкомитета добавил, что пока все договоренности окончательно не оформили, он не может озвучить эту информацию. «Но пара идей и шорт-лист у нас есть», — сказал он.

По словам Сорокина, оргкомитету «кажется очень позитивной» договоренность с Москвой и с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Собеседник агентства считает, что спустя восемь лет России можно начать задумываться о заявке на проведение ЧЕ по футболу.

Чемпионат Европы пройдет в этом году с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории матчи финальной части турнира будут сыграны в 12 городах разных стран Старого Света. Четыре встречи состоятся в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет три игры группового раунда и четвертьфинал.

Соперниками россиян на групповом турнире стали сборная Бельгии, команды Дании и Финляндии. В марте и июне у российской национальной команды запланированы четыре контрольные встречи со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией.

Ранее, 17 января, Сорокин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению России от международных соревнований не повлияет на подготовку и проведение матчей Евро-2020 в нашей стране.

Источник: Газета Известия