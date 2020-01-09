Орловская область направит на развитие культуры 4,8 млрд рублей

В Орловской области утверждена государственная программа по развитию культуры и искусства, туризма и архивного дела. В течение пяти лет регион направит на реализацию программы 4,8 млрд рублей.

Целью мероприятий является развитие отрасли культуры и создание в регионе современного туристического комплекса, а также укрепление материально-технической базы культурных учреждений. Из областного бюджета до 2025 года выделят 3,5 млрд рублей, еще 1,3 млрд рублей направят из федерального бюджета. Об этом пишет InfoOrel.ru.

По итогам программы число созданных и реконструированных организаций культуры должно вырасти с 14 до 34. Число специалистов, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования, увеличат с 200 до 1211.

Часть средств планируется направить на стипендиальное обеспечение сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также стипендии выделят молодым артистам, а также артистам, вышедшим на пенсию, писателям и художникам.

Источник: Газета Известия