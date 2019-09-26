Освобожденному фигуранту дела о беспорядках в Москве обещали смягчить наказание

Историку Алексею Миняйло, освобожденному Басманным судом из-под стражи по делу о массовых беспорядках в Москве, зачтут время его нахождения в СИЗО в случае, если он будет привлечен к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«В настоящее время усматриваются признаки административного правонарушения и, соответственно, если он будет привлечен к такой ответственности, то время его нахождения под стражей должно быть зачтено», — сказала она.

Вместе с тем Солопова отметила, что обвинения с Миняйло пока не сняты, поскольку это компетенция не судебных, а следственных органов.

Миняйло был освобожден из-под стражи ранее 26 сентября, какую-либо другую меру пресечения суд не избрал ему. Историк был последним фигурантом дела, находившимся в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках.

Алексея Миняйло арестовали после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. В этот день было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за наличия большого количества брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек, 15 из них стали фигурантами уголовных дел. Пять человек получили реальные сроки.

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Источник: Лента.Ру