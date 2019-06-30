Освобожденный из плена украинец рассказал о ночном визите СБУ

30 июня 2019     27
Освобожденный из плена украинец рассказал о ночном визите СБУ

Гражданина Украины Дмитрия Великого, освобожденного из плена в Донбассе, задержала Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Великого, сотрудники СБУ пришли ночью к нему домой. «Прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали», — рассказал он.

После этого мужчину увезли в СБУ, затем — в военную прокуратуру, а после — в отделение полиции в Павлограде. Великий отказался отвечать на вопросы без адвоката, однако до него не могли дозвониться. В результате украинца отпустили.

Четверо украинцев: Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов были освобождены из плена в Донбассе в пятницу, 28 июня. Позже оказалось, что Великий оказался дезертиром и находится в розыске.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Трамп захотел поздороваться с Ким Чен Ыном
Трамп захотел поздороваться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что 30 июня ему удастся поздороваться северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «Я еду в …


Освобожденный из плена украинец рассказал о ночном визите СБУ
Освобожденный из плена украинец рассказал о ночном визите СБУ

Гражданина Украины Дмитрия Великого, освобожденного из плена в Донбассе, задержала Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает телеканал «112 Украина». …


ЦПВС: боевики обстреляли пять сирийских населённых пунктов за сутки
ЦПВС: боевики обстреляли пять сирийских населённых пунктов за сутки

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что боевики за последние сутки обстреляли 5 …


В партии Зеленского заявили о подготовке к «продаже Украины»
В партии Зеленского заявили о подготовке к «продаже Украины»

Секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что команда украинского президента Владимира Зеленского готова …


В Иркутской области понизился уровень воды после приезда Путина
В Иркутской области понизился уровень воды после приезда Путина

Уровень воды в Тулуне (Иркутская область), пострадавшем от наводнения, понизился на десять сантиметров после приезда в регион президента России Владимира …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты