Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков

23 февраля 2020     19
Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков

Основателя компании Vee Security Россия Александра Литреева, специализирующейся на кибербезопасности, задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, сообщает в воскресенье, 23 февраля, ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Бушмакова.

«Вчера Александра Литреева взяли по подозрению в хранении и приобретении наркотических средств — MDMI или экстази. Его подозревают по ч. 1 ст. 228 УК РФ, и сегодня его допросили», — рассказал Бушмаков.

Сейчас Литреев находится в изоляторе следственного содержания в Екатеринбурге. 24 февраля Ленинским районным судом будет избрана мера пресечения в отношении IT-специалиста.

Адвокат отметил, что Литреев прибыл в Екатеринбург по личным делам, не имеет постоянной регистрации на территории РФ и проживает с родителями в Санкт-Петербурге.

Александр Литреев является основателем российского филиала компании Vee Security и проекта «Красная кнопка».

19 февраля Федеральная служба безопасности России изъяла в Самарской области более 20 кг героина. Наркотик перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки

Источник: Газета Известия

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