Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганесяна Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Рубена Киракосяна.

По его словам, Айрапетяну заочно предъявили обвинение в хулиганстве, покушении на убийство и убийстве. Кроме того, адвокат отметил, что обвиняемый осознает факт убийства, но у него есть своя версия произошедшего.

Киракосян настаивает на том, что его подзащитный действовал в целях самообороны и оказался жертвой ситуации. Айрапетян якобы готов явиться с повинной к следователям, если его братья и иные арестованные ранее по делу лица будут освобождены из СИЗО.

Участника боевых действий в Сирии, бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина убили в поселке Путилково Красногорского района вечером 1 июня. Его близкие сообщили, что он пытался заступиться за мужчину, которого избивала толпа, но сам стал объектом нападения. Белянкина и человека, которого он пытался защитить, ударили ножом. Экс-спецназовец погиб до приезда скорой помощи, второго пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник: Газета Известия