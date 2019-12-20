Особый порядок согласования рубки деревьев просят ввести в Севастополе

20 декабря 2019     10
Особый порядок согласования рубки деревьев просят ввести в Севастополе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил разработать обращение в Росприроднадзор. По мнению главы, порядок согласования порубочных билетов должен быть публичным и понятным.

Поручение дано в связи с вырубкой в городе 200 крымских сосен. Дерево внесено в Красную книгу РФ. Сосны были уничтожены для строительства домов в Балаклавском и Нахимовском районах. В Севприроднадзоре пояснили, что в случае рубки редких видов деревьев порубочные билеты выдает не региональное, а федеральное ведомство. Об этом пишет ИА SevastopolMedia. В данном случае разрешение на вырубку деревьев дал Росприроднадзор.

Развожаев поручил подготовить обращение в ведомство с просьбой разработать для Севастополя особый порядок согласования выдачи порубочных билетов.

Источник: Газета Известия

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