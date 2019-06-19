Оставшегося без квартиры певца Шуру обвинили в краже мебели

Оставшегося без квартиры знаменитого поп-исполнителя Шуру (Александр Медведев) обвинили в краже мебели. Об в интервью изданию Daily Storm рассказал его продюсер Павел Депершмидт.

Певец лишился квартиры, которую приобрел в начале 2000-х годов. Жилплощадь была куплена в новостройке, Шура делал там ремонт и покупал всю мебель, поэтому перед въездом нового жильца из нее все вывезли.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», новый хозяин квартиры подал заявление в правоохранительные органы о нанесении материального ущерба.

Теперь Шура вынужден доказывать, что мебель и остальные предметы принадлежат именно ему. Сейчас артист снимает квартиру, но оптимизма не теряет.

12 июня певец объявил о продаже своих старых зубов, чтобы накопить на новую квартиру. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

13 июня стало известно, что пожелавшие остаться неизвестными спонсоры оплатили съемки клипа на песню Шуры. Сольный концерт Шуры и презентация клипа на песню «Слушай» состоятся 21 июня в ГлавClub Green Concert.

Источник: Газета Известия