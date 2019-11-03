Останки загадочного существа вынесло на берег в Великобритании

3 ноября 2019     53
Останки загадочного существа вынесло на берег в Великобритании

Останки неизвестного существа вынесло на берег британского Абердина, пишет The Sun.

Пользователей сети и местных жителей озадачил скелет с проступающими ребрами, когтями и мехом. Снимок появился в сети, но никто так и не смог точно сказать, что это было за животное.

Некоторые комментаторы решили, что это кошка, другие — что рептилия.

«Это бородатый дракон, я боюсь!» — написал один из пользователей.

«Я изучаю зоологию в Университете Абердина и, основываясь на черепе, скажу, что это хамелеон», — добавил другой, отметив, что этот вид живет на Мадагаскаре.

В сентябре сообщалось, что жителей Китая напугал 18-метровый водяной монстр.

Источник: Газета Известия

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