Осужденного на 23 года Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем

12 марта 2020     17
Осужденного на 23 года Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем

Осужденного голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора. Об этом агентству Reuters рассказал его официальный представитель Джуда Энгельмайер Juda Engelmayer.

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18:06 — 11 марта

67-летнего бывшего магната, в последнее время жаловавшегося на боли в груди, отправили из тюрьмы в госпиталь Bellevue на Манхэттене. Как долго он пробудет в больнице, неизвестно.

11 марта продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Тогда Вайнштейн отказался признавать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию.

Защита Вайнштейна намерена обжаловать приговор. Адвокат Донна Ротунно заявила, что апелляция будет подана в июле. Она пообещала предоставить доказательства предвзятости суда, а также обвинила судью Джеймса Берка в том, что тот поддался давлению общественности и движения против домогательств #MeToo

Источник: Лента.Ру

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Осужденного на 23 года Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем
Осужденного на 23 года Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем

Осужденного голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора. Об этом агентству Reuters рассказал его официальный представитель Джуда …



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