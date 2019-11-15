Осужденный в России за шпионаж Берг передан властям Норвегии

Норвержец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, передан властям своей страны. Операция совершена на территории Литвы, сообщает ТАСС со ссылкой на офис премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг.
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Источник: Газета Известия
Норвержец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, передан властям своей страны. Операция совершена на территории Литвы, сообщает ТАСС со ссылкой на офис премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг.
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Источник: Газета Известия
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