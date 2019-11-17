Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

17 ноября 2019     37
Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, вернулся в Норвегию. Об этом 17 ноября сообщает телеканал NRK.

Адвокат Берга подтвердил, что его подзащитный находился на борту частного самолета, который прибыл из Вильнюса и приземлился в Осло ранее в этот же день. В Норвегии его встретили дочь и жена.

По словам адвоката, Беог не будет давать комментарии до пресс-конференции, которая запланирована на следующую неделю.

Берга передали норвежским властям 15 ноября. Операция проходила на территории Литвы.

Ранее 15 ноября директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил журналистам, что дело о помиловании Берга будет рассмотрено в ближайшее время. О том, что соответствующее ходатайство поступило в Кремль, 6 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Говорить о перспективах помилования он тогда не стал.

Берг был арестован в России в декабре 2017 года. По данным правоохранительных органов, его взяли с поличным при получении секретных документов.

В апреле 2019 года Мосгорсуд признал норвежца виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с него в доход государства вещественные доказательства на сумму €15 тыс.

Источник: Газета Известия

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