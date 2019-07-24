Отделочные работы начались на станции метро «Авиамоторная» в Москве

24 июля 2019     17
Отделочные работы начались на станции метро «Авиамоторная» в Москве

На строящейся станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы приступили к отделочным работам. Об этом 24 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам главы городского департамента строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время ведется отделка платформы, а на путевых стенах параллельно монтируются подсистемы для алюминиевых реечных панелей. Он отметил, что основные конструкции станции уже выполнены на 77%. Общая площадь облицовки гранитными плитами платформы составляет 2 тыс. кв. м.

Также специалисты ведут гидроизоляционные работы и монтаж эскалаторов в южном вестибюле станции. Кроме того, уже смонтирован ходовой рельс в перегонных тоннелях к станции, пишет РИАМО.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», станция «Авиамоторная» размещается вдоль проезда Энтузиастов у пересечения с шоссе Энтузиастов и Рязанским направлением МЖД. Станция после открытия станет продолжением Некрасовской ветки и одной из станций БКЛ. Кроме того, у нее будет пересадочный узел на «Авиамоторную» Калининской линии подземки и два подземных вестибюля.

22 июля сообщалось, что иллюзию реки создадут на станции метро «Окская» в Москве. Архитекторов вдохновила река Ока, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Источник: Газета Известия

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