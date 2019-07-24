Отделочные работы начались на станции метро «Авиамоторная» в Москве

На строящейся станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы приступили к отделочным работам. Об этом 24 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
По словам главы городского департамента строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время ведется отделка платформы, а на путевых стенах параллельно монтируются подсистемы для алюминиевых реечных панелей. Он отметил, что основные конструкции станции уже выполнены на 77%. Общая площадь облицовки гранитными плитами платформы составляет 2 тыс. кв. м.
Также специалисты ведут гидроизоляционные работы и монтаж эскалаторов в южном вестибюле станции. Кроме того, уже смонтирован ходовой рельс в перегонных тоннелях к станции, пишет РИАМО.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», станция «Авиамоторная» размещается вдоль проезда Энтузиастов у пересечения с шоссе Энтузиастов и Рязанским направлением МЖД. Станция после открытия станет продолжением Некрасовской ветки и одной из станций БКЛ. Кроме того, у нее будет пересадочный узел на «Авиамоторную» Калининской линии подземки и два подземных вестибюля.
22 июля сообщалось, что иллюзию реки создадут на станции метро «Окская» в Москве. Архитекторов вдохновила река Ока, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Источник: Газета Известия
Сейчас читают:
|
На территории Украины находятся как минимум 15 «воров в законе» - кто они?
«Воры в законе», живущие на Украине, как и в любых других странах бывшего Советского Союза, тоже претерпели деформацию, в результате …
|
Кинотеатры Севастополя должны сохранить исторический облик, но стать современными внутри
Даже летом севастопольские кинотеатры собирают полные залы. Особенно те, где созданы комфортные условия для просмотра. После капитального ремонта кинотеатр “Севастополь” …
|
Вести Севастополь 24.07.2018. Выпуск 17:00
Главные темы выпуска: – Как обеспечить развитие сельских территорий Севастополя? Предложения от жителей принимают в правительстве города. – В Свято-Георгиевском …
|
СБУ заподозрило в измене украинских кинопрокатчиков
Уголовное дело, которое украинские спецслужбы открыли в отношении действующих кинокомпаний, вскрыло неприглядную истину, повергнувшую в шок украинских патриотов. Как следует …
|
Культура в сёлах Севастополя… Будь она неладна!
–> В конце июня текущего года на очередном заседании комиссии по законодательству и государственному строительству депутаты Заксобрания Севастополя рассмотрели поправки к …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!