Отдыхающие убили заплывшую на мелководье меч-рыбу

В греческом городе Халкида на острове Эвбея туристы убили напугавшую их меч-рыбу. Об этом сообщает сайт Greek Reporter.
Меч-рыба приплыла на мелководье, чтобы отложить икру. Первоначально отдыхающие приняли ее за акулу и в панике выскочили из моря. Вскоре они поняли свою ошибку и вернулись в воду. После этого туристы принялись гоняться за рыбой и швыряли в нее различные предметы, пока она не погибла. Инцидент снял на видео один из очевидцев.
Длина тела меч-рыб достигает 4,55 метра, а вес составляет до 650 килограммов. Они не представляют опасности для человека и почти никогда не нападают на людей. Известно только одно исключение: в 2015 году меч-рыба пронзила американского рыбака, который выстрелил в нее из гарпунного ружья. Мужчина скончался на месте.
В 2002 году сообщалось, что в американском штате Флорида пьяный рыбак во время драки проткнул собутыльника рыбой-мечом. Ранее тот ударил его по голове пивной бутылкой. Оба остались живы.
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