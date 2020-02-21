Отдых пуще неволи: коронавирус не испугал российских туристов

Несмотря на распространение коронавируса, россияне решили отправиться на азиатские курорты на длинные выходные, приуроченные к 23 февраля. Билетные агрегаторы (с их данными ознакомились «Известия») фиксируют рост спроса на перелёты во Вьетнам, в Таиланд, Индонезию и другие популярные направления — по некоторым он почти двукратный. При этом популярность Гонконга, Непала и Малайзии упала в два-три раза.

Дома не сидится

Распространение опасного китайского коронавируса не заставило россиян отказаться от поездок на азиатские курорты. Это следует из данных билетных сервисов, опрошенных «Известиям».

На праздничные дни резко вырос спрос на авиабилеты в Индонезию (+90%) и Эмираты (+73%), сообщили «Известиям» в Aviasales (анализировалась неделя с вылетом 20-26 февраля 2020-го и 2019-го). В Biletix зафиксировали аналогичную тенденцию на перелёты в Таиланд (Пхукет +78%, Бангкок +22%) и Вьетнам (Нячанг +38%). То, что желающих посетить Таиланд в период с 20 по 26 февраля стало значительно больше (+31%), чем годом ранее, также подтвердили в OneTwoTrip.

Справка «Известий»

Вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее случаи заражения инфекцией, имеющей продолжительный инкубационный период (до двух недель), проявились и в десятках других стран — Таиланде, Малайзии, Японии, Канаде, США, Франции, Германии и т.д. По состоянию на 21 февраля, от нового вируса погибли уже более 2,2 тыс. человек, в КНР — 76 тыс. случаев заражения, а за его пределами — более 1 тыс. С 20 февраля Россия приостановила въезд в страну для китайских граждан.

В Российской ассоциации туроператоров (АТОР) подтверждают, что организованные туристы (покупающие авиабилеты по путёвкам) не отказываются от поездок на азиатские курорты.

— Поскольку в этом году на 23 февраля и на 8 марта выпали трехдневные выходные, мы видим всплеск интереса к покупке турпутёвок. Это Таиланд и другие курорты Юго-Восточной Азии, — сказал «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

По его словам, отели Вьетнама, Таиланда и Индонезии лишились китайских туристов из-за сложной эпидемиологической ситуации с новым коронавирусом. Поэтому сейчас они предлагают туристам более выгодные условия.

В лидерах предпочтений по перебронированиям туров в Китай — ОАЭ, Турция и Таиланд, рассказала «Известиям» пресс-секретарь Tez Tour Светлана Баранова. По её словам, у операторов высвободились провозные ёмкости (самолёты. — «Известия») в связи с приостановкой продаж туров в КНР, их переориентировали на другие направления. По данным Tez Tour, в феврале значительные скидки предлагают отели Индонезии — до 20%, Мальдив — до 15%, Турции — до 46% и Сейшельских островов — до 25%.

На конец января 2020 года, когда ситуация со вспышкой нового типа вируса приобрела критический характер, в КНР находились более 5,6 тыс. российских туристов. В целом до конца июня, как ранее сообщал Ростуризм, путевки в Китай были забронированы у 32,7 тыс. россиян. С 24 января ведомство совместно с операторами Anex Tour, Tez Tour и «Русь-Тур» остановило чартерные программы по перевозке российских туристических групп в КНР.

В Aviasales сообщили «Известиям», что ситуация с опасным вирусом, распространяющимся из китайской провинции Хубей по всему миру, повлияла на спрос на перелёты не только в КНР (падение составило 4,5 раза) и Гонконг (в три раза), но и в Малайзию (падение запросов вдвое), Непал (в три раза) и Индию (-6%).

В Сочи и на Канары

В Туту.ру, в свою очередь, отметили увеличение количества забронированных билетов на предстоящие праздничные дни в страны ближнего зарубежья — Армению, Узбекистан, Казахстан. Авиасообщение с этими странами традиционно растёт, в том числе по причине активной трудовой миграции, отметил Дмитрий Горин. А спрос со стороны российских туристов на поездки в Армению продолжает увеличиваться, по его словам, уже несколько лет подряд.

Однако большая часть (около 80%) забронированных и приобретённых на предстоящие праздничные дни авиабилетов приходится на внутренние направления, сообщили «Известиям» в Туту.ру. Наиболее востребованными из них стали Сочи, Симферополь и Краснодар. В февральском рейтинге самых популярных стран этого сервиса на первом месте оказался Узбекистан, за ним следуют Армения, Германия, Молдавия, Казахстан и Киргизия. Замыкают топ-10 Италия, Азербайджан, Белоруссия и Турция.

В Aviasales и OneTwoTrip сказали «Известиям», что на предстоящие праздники вырос спрос на перелёты в Германию, Италию и Францию.

Почти в восемь раз увеличился интерес российских путешественников к Тенерифе (Канарские острова), также фиксируется тройной рост запросов на полёты Белград и Брюссель, двойной — в Тиват и Верону, сообщила «Известиям» представитель туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол.

Единой динамики стоимости авиабилетов на предстоящие праздничные даты агрегаторы не фиксируют. Всё зависит от направления, даты бронирования и прочих обстоятельств. Так, перелёты эконом-классом в Париж, Берлин, Рим и Мюнхен на 20-26 февраля прибавили в цене 20%, 9%, 4% и 22% соответственно, сообщили «Известиям» в Туту.ру. В то же время подешевели приобретённые через сервис билеты в Прагу (-8%), Ригу (-17%), Милан (-9%), Лиссабон (-6%) и Вену (-9%).

Из направлений дальнего зарубежья в Туту.ру зафиксировали значительное подорожание билетов из Москвы в Стамбул (+45%), Тель-Авив (+34%) и Анталью (+14%).

Источник: Газета Известия