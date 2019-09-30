Отец Ассанжа рассказал о мучениях сына в британской тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон рассказал, что его сын подвергается в британской тюрьме «Белмарш» всевозможным мучениям. Об этом сообщает издание Independent.

«Я видел Джулиана в августе, он был слабоват, и его терзало беспокойство. Он сильно потерял вес… Его мучат всеми возможными способами», — заявил отец Ассанжа.

По словам Шиптона, его сын в тюрьме страдает как морально, так и физически.

28 сентября адвокат Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что основатель WikiLeaks по-прежнему находится в условиях полной изоляции и испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

11 апреля эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, тогда же его поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В июне минюст США направил Лондону запрос об экстрадиции журналиста. Доводы для депортации должны быть представлены до 14 декабря, а возражения на них — до 22 января 2020 года, слушания пройдут после 24 февраля 2020 года.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В министерстве юстиции США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

Источник: Газета Известия