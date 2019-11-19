Отец в КНР продал дочь незнакомцам и спустил деньги на девушек в Сети

19 ноября 2019     22
Отец в КНР продал дочь незнакомцам и спустил деньги на девушек в Сети

Житель китайской провинции Фуцзянь продал свою дочь незнакомой паре и потратил выручку на подарки стримершам в интернете. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на местную газету Strait Metropolis Daily.

По словам мужчины, его жена бросила семью, и он в одиночку воспитывал сына и дочь. Из-за нехватки денег он решил избавиться от детей. В начале года с ним связалась бездетная пара, в феврале они встретились с мужчиной и заплатили ему 80 тыс. юаней (около 730 тыс. рублей).

Житель КНР отдал им дочь и подписал договор об удочерении. Приемные родители попытались оформить документы для ребенка в мае и предоставили государственному учреждению поддельное свидетельство о рождении.

Из-за этого в правоохранительных органах узнали о сделке и выяснили, что отец спустил заработанные деньги на виртуальные подарки для девушек, работающих на видеоплатформе. В результате мужчине были предъявлены обвинения по факту торговли детьми. Отмечается, что к ответственности будут привлечены и супруги, которые решили купить ребенка.

2 августа сообщалось, что суд Нижнего Новгорода приговорил к пяти годам колонии общего режима мать, отдавшую новорожденного ребенка на продажу.

Источник: Газета Известия

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