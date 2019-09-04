Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России

4 сентября 2019     23
Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России

Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. По его словам, таким образом София пытается превратить «освободительную войну в якобы оккупацию».

«Сейчас нужно разжигать огонь против России — это ясно. Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию», — приводит его слова «РИА Новости».

Народный артист считает, что Болгария была социалистической страной и стала свободной благодаря советской армии. Репрессии же в республике были направлены против болгарских фашистов. «Мы их (фашистов. — Ред.) судили народным судом и расстреляли. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться», — заключил певец.

МИД Болгарии 3 сентября, комментируя организацию выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» в Российском культурном центре, посоветовало не забывать о том, что Советская армия принесла в Центральную и Восточную Европу «полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах». Также ведомство посоветовало не использовать утверждение о том, что борьба Советского Союза с нацизмом освободила Европу.

Российская сторона отметила, экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены. В российском посольстве в Софии отметили, что обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой выставкой.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Зобнин назвал Шотландию главным конкурентом России в квалификации ЧЕ-2020 по футболу
Зобнин назвал Шотландию главным конкурентом России в квалификации ЧЕ-2020 по футболу

23:08 Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего поединка со сборной Шотландии, который состоится в рамках квалификационного турнира …


Овечкин вспомнил о нарушенном обещании сыграть за Россию на Олимпиаде
Овечкин вспомнил о нарушенном обещании сыграть за Россию на Олимпиаде

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, почему отказался ехать на Олимпийские игры 2018 года, несмотря на данное им обещание. …


Сергей Аксёнов предложил прикреплять крымчан и к частным клиникам
Сергей Аксёнов предложил прикреплять крымчан и к частным клиникам

Глава республики считает, что это позволит работникам государственных медучреждений не чувствовать себя хуже, чем сотрудники частных. Сергей Аксёнов предложил прикрепить …


Вничью закончился матч команд «Севастополь» и «Евпатория»
Вничью закончился матч команд «Севастополь» и «Евпатория»

Ни одной из команд не удалось успешно реализовать игровые моменты. Со счетом 1:1 закончился матч лидеров турнирной таблицы, команд «Севастополь» …


Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России

Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты