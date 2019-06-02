Отец Неймара назвал обвинения в изнасиловании вымогательством

Отец нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара Неймар да Силва Сантус назвал заявления в изнасиловании вымогательством. Об этом 2 июня сообщает ТАСС.

«Эти люди пытались вымогать у него деньги, но мы готовы к такой ситуации, хотя и не ожидали этого», — сказал он.

Помимо этого мужчина заявил, что отношения его сына с девушкой, которая выдвинула обвинения, основывались на полном согласии.

На данный момент спортсмен находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки.

В сентябре прошлого года в изнасиловании был обвинен нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Источник: Газета Известия