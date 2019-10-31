Отец Нурмагомедова заявил о скором завершении карьеры сына

31 октября 2019     5
Отец Нурмагомедова заявил о скором завершении карьеры сына

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов должен завершить карьеру в ММА через два или три боя. Об этом отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил на YouTube-канале Fight Nights Global.

Он заявил, что следующим соперником Нурмагомедова станет Тони Фергюсон. По его словам, этот бой должен стать лучшим в истории UFC.

Говоря о возможном реванше Нурмагомедова и Конора Макгрегора, он отметил, что бой может состояться, если два бойца, которые имеют право драться с россиянином, откажутся приехать в Россию. «Игры, радости, клоунада — все это остается, но ведь он ни у кого не выиграл. Сейчас он только говорит. Раньше у него все получалось, а теперь он не может», — охарактеризовал ирландца отец Нурмагомедова.

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Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В апреле 2018 года россиянин стал чемпионом организации в легком весе, после чего он провел уже две защиты титула. В первом бою он победил ирландца Конора Макгрегора, а спустя почти год россиянин оказался сильнее американца Дастина Порье.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Он является вторым в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий.

Источник: Лента.Ру

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