Отец Нурмагомедова похвалил осадивших отель Макгрегора дагестанцев

25 октября 2019     15
Отец Нурмагомедова похвалил осадивших отель Макгрегора дагестанцев

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, похвалил дагестанцев, собравшихся у отеля, где остановился ирландец Конор Макгрегор. Его слова приводятся в Telegram-канале «Подъем».

Нурмагомедов заявил, что в России есть много настоящих мужчин. «Трусливый народ не занимает такую территорию. Лучше вам гордиться этой страной, чем критиковать», — заявил он. Высказывания Макгрегора о трусости дагестанцев Нурмагомедов счел провокацией. Кроме того, он призвал журналистов не рекламировать ирландца.

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16:27 — 24 октября

Макгрегор 24 октября на встрече с журналистами в Москве заявил, что Нурмагомедов-младший боится проводить с ним бой в России: «Он дерется лишь с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве».

Вечером того же дня толпа дагестанцев, недовольная высказываниями Макгрегора, собралась у отеля «Ритц-Карлтон», в котором он остановился. Не дождавшись выхода ирландца, люди разошлись. Тогда Макгрегор написал в Twitter провокационный пост, в котором назвал себя «единственным крутым злодеем», однако позднее удалил его.

Источник: Лента.Ру

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