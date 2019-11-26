Отец решил завести детей с бывшим парнем своей дочери

26 ноября 2019     14
Отец решил завести детей с бывшим парнем своей дочери

Мужчина вступил в отношения с бывшим парнем своей дочери и собирается завести с ним детей посредством суррогатного материнства. Об этом сообщает издание The Mirror.

Барри Дрюитт-Барлоу (Barrie Drewitt-Barlow) и его муж Тони в 1996 году были зарегистрированы как первые в Великобритании родители-геи. Позже они перебрались в американский штат Флорида и поселились в роскошном особняке. Пара зарабатывала на бизнесе, связанном с суррогатным материнством.

В 2006 году у Тони диагностировали рак. Пока его партнер проходил лечение, Барри нашел опору в лице своего помощника Скотта Хатчинсона (Scott Hutchinson).

Теперь, когда Тони находится в состоянии ремиссии, 50-летний Барри расстался с ним и начал отношения с 25-летним Хатчинсоном. При этом, Хатчинсон раньше встречался с 19-летней дочерью начальника. Сейчас все они живут под одной крышей.

Барри и Хатчинсон планируют завести детей посредством суррогатного материнства. Они хотят, чтобы это были девочки-близнецы. Пол будущих детей они планируют определить при помощи экстракорпорального оплодотворения.

Барри заявил, что его семья «неортодоксальная», но он намерен оградить от негатива своих будущих детей. Тони полностью поддерживает план возлюбленных и намеревается стать крестным отцом их детей.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском городе Кейптаун отвергнутая жена подала в суд на мужа, который признался ей в том, что он гей. По ее утверждению, перед вступлением в брак мужчина убедил ее в том, что гетеросексуален, хочет вступить в моногамные отношения и завести детей, а о том, что он гей, она узнала лишь после шестой годовщины свадьбы.

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Источник: Лента.Ру

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