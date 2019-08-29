Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

29 августа 2019     7
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз острый аппендицит, не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.

«Есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», — сказал отец погибшей девочки Вячеслав Ланшаков в интервью телеканалу ТВК.

По его словам, трагедия произошла в июле 2019 года, когда семья отправилась в Турцию на машине. На девятый день путешествия дочь пожаловалась на сильную боль в животе и была доставлена в частную клинику. Вскоре врачи диагностировали у девочки острый аппендицит, однако, по словам родителей, лечили ее лишь грелкой и капельницами. Вскоре девушка скончалась.

По словам Вячеслава Ланшакова, никаких медицинских справок и результатов анализов крови девочки турецкие врачи им не выдали — только показали свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка скончалась от перитонита. Родители погибшей девушки уже обратились в правоохранительные органы. Красноярские следователи начали проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой станут известны в сентябре 2019 года.

28 августа стало известно о смерти 12-летней россиянки из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время купания в отеле Sunhill в Бодруме — руку девочки засосало в трубу. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось, она скончалась спустя 10 дней после инцидента.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Раскрыта дальнейшая судьба освобожденного на Украине Вышинского
Раскрыта дальнейшая судьба освобожденного на Украине Вышинского

Судьба руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского зависит от назначения нового генерального прокурора. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК …


Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз острый аппендицит, не …


Во ВНИИ МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России
Во ВНИИ МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

Во ВНИИ МВД составили характеристику лиц, совершивших зарегистрированные преступления в России в 2018 году. Текст исследования есть в распоряжении RT. …


Жених устроил свадьбу на похоронах невесты
Жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Во Вьетнаме жених превратил похороны погибшей невесты в подобие несостоявшейся свадьбы. Об этом пишет AsiaOne. Данг Тхиен Ан и его …


Долг россиян по налогам увеличился
Долг россиян по налогам увеличился

Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты