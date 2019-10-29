Отец Хабиба назвал условия матча-реванш сына с Макгрегором

Телеканал РЕН ТВ 29 октября опубликовал интервью с отцом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапом Нурмагомедовым, в котором тот допустил проведение боя между его сыном и ирландцем Конором Макгрегором.

«Теоретически бой может состояться. Если два бойца, которые имеют право драться с Хабибом, откажутся приезжать в Россию. Это один из вариантов», — сказал Нурмагомедов-старший.

При этом отец российского бойца усомнился в силах Макгрегора. Он подчеркнул, что ирландец потерял свою спортивную форму, а на смену уже готовы молодые бойцы, которые составят сильную конкуренцию. Абдулманап также отреагировал на эксцентричное поведение Макгрегора, который навлек на себя недовольство дагестанцев своими резкими высказываниями:

«Осталось шоу, игры, заявления, клоунада. Но он же никого не выиграл 3,5 года. Все говорит и говорит. Но людям нужны бои. Раньше у него получалось, а теперь его уничтожают», — добавил он.

Отец действующего чемпиона UFC предположил, что умерить пыл ирландского бойца мог бы другой дагестанский спортсмен – Ислам Махачев. По его словам, Махачев «разрушает все на своем пути» и идет к своей чемпионской цели, а для Конора вернуться в гонку будет тяжело.

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором с применением удушающего приема в четвертом раунде в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона.

С тех пор спортсмены неоднократно обменивались оскорблениями и остротами, в том числе и в социальных сетях. А этим летом ирландец заявил, что хочет провести бой-реванш с Хабибом, чтобы вернуть свой титул.

Источник: Газета Известия