Открытое горение на алюминиевом заводе в Подмосковье локализовано

21 марта 2020     12
Открытое горение на алюминиевом заводе в Подмосковье локализовано

Открытое горение на складе алюминиевого завода в Дмитровском районе Подмосковья было локализовано. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций», ― рассказали агентству в ведомстве.

Ранее в этот день первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил о локализации пожара на складе алюминиевого завода.

Крупный пожар на складе начался утром 21 марта. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м. Огонь охватил 80% здания, произошло обрушение кровли.

Однако позднее Чуприян уточнил, что площадь возгорания в здании алюминиевого завода составила 32 тыс. кв. м.

Среди возможных версий пожара рассматривается поджог. К тушению подключили пожарный поезд и вертолеты.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Путин пообещал Италии помочь в борьбе с коронавирусом
Путин пообещал Италии помочь в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом он заявил в ходе телефонного …


Девятикратная чемпионка мира из Норвегии рассказала о жизни с астмой
Девятикратная чемпионка мира из Норвегии рассказала о жизни с астмой

Девятикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Марта Олсбю-Ройселанд рассказала о жизни с астмой. Ее слова приводит Fondoitalia. Олсбю вспомнила, как началось …


В Госдуме прокомментировали закрытие фитнес-клубов в Москве
В Госдуме прокомментировали закрытие фитнес-клубов в Москве

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал постановление Роспотребнадзора закрыть в Москве фитнес-клубы, бассейны и аквапарки в …


Трамп заявил, что договорился с Канадой и Мексикой о мерах на границах
Трамп заявил, что договорился с Канадой и Мексикой о мерах на границах

21:02 Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Канадой и Мексикой по ограничительным мерам на границах Соединённых Штатов из-за …


«Кому-то в США показалось»: Госдеп обвинил Россию во «враждебных действиях» в энергетической сфере
«Кому-то в США показалось»: Госдеп обвинил Россию во «враждебных действиях» в энергетической сфере

Госдепартамент США обвинил Москву в том, что она якобы предпринимает «враждебные действия» в сфере энергетики. Соответствующее заявление сделал на брифинге …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты