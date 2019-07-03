Открыт новый участок трассы Москва — Санкт-Петербург

3 июля 2019     22
Открыт новый участок трассы Москва — Санкт-Петербург

Между Клином и Тверью открылся участок платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает ТАСС.

По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, эта трасса является частью маршрута Европа — Западный Китай. «Сегодня это трасса, которая позволяет нам обеспечивать не только транзитные потоки между нашими городами, она связывает столицы субъектов Российской Федерации, она связывает крупнейшие городские агломерации, она действительно предоставляет возможность проехать с новым качеством по нашим автомобильным дорогам», — отметил чиновник.

На новом участке установлено 238 километров барьерного ограждения, более 1,5 тысячи опор освещения, за счет чего вся трасса полностью освещена. Кроме того, она оборудована шумозащитными экранами.

«Есть еще много, что нужно сделать, — и более комфортное размещение заправочных комплексов, и обеспечение сотовой связью по всей длине трассы», — подытожил Дитрих.

Ремонт и строительство новых дорог — ключевая задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2024 года. Согласно проекту, утвержденному президентом Путиным, в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских алгомераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Источник: Лента.Ру

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Открыт новый участок трассы Москва — Санкт-Петербург

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