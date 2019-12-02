Отлов бездомных собак усилят в Перми после нападения стаи на детей

В Перми после нападения стаи псов на детей назначили нового директора городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Пост занял Лев Третьяков.

В первую очередь планируется увеличить число бригад по отлову собак и улучшить ситуацию в самых проблемных районах города. Напомним, 29 ноября стая собак напала на детей в частном секторе Мотовилихинского района Перми. Один ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии. На данный момент угрозы его жизни нет, сообщили ИА «Ура.ру» в краевой детской клинической больнице.

В целом по России от укусов бродячих животных за первые восемь месяцев 2019 года пострадали 287 тыс. человек, около 30% из них — дети. За весь прошлый год к медикам обратились более 385 тыс. укушенных, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. За бездомных животных отвечают муниципалитеты. Но их нормативные документы не предусматривают оперативного отлова таких собак и их проверку на бешенство.

Источник: Газета Известия