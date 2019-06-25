Отравитель газировкой рассказал о своем угощении

25 июня 2019     12
Отравитель газировкой рассказал о своем угощении

Подозреваемый в отравлении газировкой более 20 человек в центре Москвы Мурат Сабанов заявил, что многие из его жертв были сильно пьяны, поэтому он их грабил. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам задержанного, он смешивал феназепам с газировкой и коктейлями и предлагал молодым людям, а когда они отключались, забирал сумки, деньги, телефоны. По признанию Сабанова, он ограбил таким образом 17 человек. При этом многие из них в момент встречи с ним уже были сильно пьяны или находились под влиянием наркотических веществ, так что «газировка» уже не требовалась.

Сабанов утверждает, что не опаивал своим напитком журналистку издания «The Village» Людмилу Чижову. По его словам, девушка со спутником уже были под чем-то, а когда еще выпили алкоголь, тут же отключились.

По данным канала, отравителя задерживали еще седьмого июня, когда прохожие увидели его рядом с лежащим без чувств парнем, у которого Сабанов шарил по карманам. Однако полиция отпустила Мурата под подписку о невыезде, не выяснив, что он причастен к серии аналогичных преступлений. Пострадавшие ничего не помнили, либо подавали заявления в разные отделы полиции.

После публикации о серийном отравителе в ОВД «Басманный» приехали начальники всех уровней полиции вплоть до главы УВД по Центральному округу Москвы. Сотрудники пишут объяснительные о причинах несвоевременного выявления опасного преступника.

Юрист Алексей Прянишников рассказал РИА Новости, что его подзащитная Людмила Чижова сейчас находится в Боткинской больнице. Девушка пришла в себя после нескольких дней в коме. Он указал, что полиция работает в расслабленном режиме: не были запрошены данные с камер видеонаблюдения, у пострадавшей не взяли результаты анализов крови для установления отравляющего вещества.

Прянишников также связался с еще двумя отравленными.

Журналистка заявляет, что потеряла сознание после употребления напитка Fanta, предложенного Сабаровым, добавляет телеканал «360».

Ранее, 25 июня, стало известно о поимке серийного отравителя, которым оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарской республики Сабанов Мурат. Он проживал в хостеле на Новой Басманной улице. У него найден препарат феназепам и несколько украденных сумок.

Сообщалось, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади, парке «Горка» и баре «Зинзивер».

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Источник: Лента.Ру

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