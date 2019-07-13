Отсидевший в США российский хоккеист подписал многомиллионный контракт на родине

13 июля 2019     5
Отсидевший в США российский хоккеист подписал многомиллионный контракт на родине

Российский защитник Вячеслав Войнов подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Войнов заключил договор на один год. За этот период он получит 70 миллионов рублей. Официально о сделке пока объявлено не было.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс», которому принадлежали права на Войнова, в мае отказался от него. В целом же россиянин не играл в НХЛ с 2014 года. Тогда лига дисквалифицировала его из-за обвинений в домашнем насилии над будущей супругой.

Россиянина признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, он получил тюремный срок на 90 дней. Из-за дисквалификации Войнов был вынужден вернуться в Россию, где играл за СКА. Позднее обвинения в насилии были с него сняты.

Источник: Лента.Ру

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