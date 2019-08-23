От Рюрика до Гамлета

На РЕН ТВ стартовал документальный цикл «Неизвестная история» — большая премьера канала выходит в эфир каждую субботу в 17:20. Один из выпусков будет посвящен ответу на вопрос, который, пожалуй, возникает у каждого, кто интересуется прошлым нашей страны: кем же был легендарный Рюрик?

Начальная русская летопись «Повесть временных лет» говорит о призвании варягов — викингов, ставших первыми русскими князьями и создавшими древнерусское государство. Предводителем варягов и первым русским князем был Рюрик. Основанная им династия правила на Руси до XVII века. Кровь Рюрика и сегодня течет в жилах потомков многих княжеских родов. Рюриковичем, например, был знаменитый революционер и анархист Петр Кропоткин, чье имя носит станция метро «Кропоткинская» в Москве.

На Западе Рюрика звали Рериком Датским. Он происходил из могущественной династии Скьёльдунгов, правившей в Дании в VII–IX веках. Скьёльдунги возводили свой род к Одину, верховному божеству всех германских народов.

В юности Рерик Датский был викингом и грабил северное побережье Европы, за что был брошен в темницу, но сумел бежать и в середине IX века с большим войском нанес поражение германскому императору. Тот вынужден был сделать его графом и отдать ему в управление богатый город Дорестад в устье Рейна. Договор обязывал Рерика охранять побережье от других викингов и не пускать их вверх по реке.

Однако спустя несколько лет штормы и наводнения сдвинули устье. Город Дорестад пришел в упадок. В 862-м датские викинги, договорившись с Рериком, беспрепятственно вошли в Рейн и разграбили множество немецких городов. Бесчинства морских разбойников продолжились и в следующем году. Современники называют Рерика язвой христианства. Император требует жестоко наказать изменившего ему вассала. Но того и след простыл. С этого момента почти на 10 лет имя Рерика исчезает из западных летописей.

Но в том же 862 году, уже согласно русским летописям, он объявляется со своей дружиной на реке Волхов близ ее впадения в Ладожское озеро. Там, где сегодня стоит поселок Старая Ладога. В те времена здесь было поселение датских викингов, с которыми у Рерика старые родственные связи. Здесь, недосягаемый для императора, он и собирается переждать лихие времена.

Явление столь яркой личности, да еще во главе профессионального войска — событие незаурядное в обширном и сплошь покрытом лесами северном крае. Славяне и живущие с ними рядом финно-угорские народы больше хотели бы видеть знаменитого варяга своим князем, нежели врагом. И Рюрик, как его здесь называют, не теряя понапрасну времени, принимает предложенные ему княжеские полномочия и всего за два года где добром, а где мечом, подчиняет себе всю северную Русь — Гардарику, как называют ее викинги.

Он продвигается с дружиной вверх по Волхову, к центру расселения ильменских славян. И там, где Волхов вытекает из Ильмень-озера, строит новую крепость. Сегодня это место называется Рюриково городище. Вскоре в 2 км от него начнется строительство Великого Новгорода.

Однако Рюрик так и не увидит рождения славного города. Получив известие о смене власти в империи, он оставит на Руси большую часть дружины и малолетнего сына Игоря, а заботу о нем поручит своему родственнику, которого мы знаем как вещего Олега. Сам же вернется в Северную Европу, где новый император, забыв прежние грехи «язвы христианства», вновь даст ему контроль над устьем Рейна.

Там же, как рассказывают датские хроники, Рерик выдал замуж свою дочь Геруту и сделал ее мужа правителем одной из датских областей. Сыном Геруты (или Гертруды) был Амлет — тот самый принц Гамлет, что известен всему миру благодаря Шекспиру. Таким образом, сын Рюрика-Рерика Игорь был не только первым князем Киевской Руси, но и дядей Гамлета, принца Датского.

Автор — доктор психологических наук, заведующий кафедрой Института психологии, социологии и социальных отношений, ведущий программы «Неизвестная история» на РЕН ТВ

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Источник: Газета Известия