Офис Зеленского анонсировал подготовку переходного правосудия для Донбасса и Крыма

15 августа 2019     11
Офис Зеленского анонсировал подготовку переходного правосудия для Донбасса и Крыма

Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что «с целью восстановления мира и законности в Крыму и Донбассе» будет подготовлена концепция переходного правосудия.

Об этом он сообщил в четверг, 15 августа, в Facebook по итогам встречи с председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и так называемым прокурором Крыма Гюндузом Мамедовым.

По словам Рябошапки, на совещании обсуждались приоритетные направления в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и Крыма под контроль Украины.

«Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — написал он.

Ранее 15 августа сообщалось, что МВД РФ приняло более 60 тыс. заявлений на получение гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Источник: Газета Известия

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