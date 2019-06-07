Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения

7 июня 2019     12
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения

Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Инцидент произошел в пятницу, 7 июня, когда лидеры двух стран завершили выступление и собирались покинуть зал. Однако журналисты и представители иностранных делегаций сразу после окончания мероприятия направились к сцене, чтобы задать вопросы и сделать фотографии. В какой-то момент Си Цзиньпин потянулся вниз к одному из присутствующих, чтобы пожать руку и чуть не упал. Его спас сотрудник охраны российского лидера, который удержал председателя КНР на сцене, после чего политик спокойно покинул зал, пишет «Газета.ру».

5 июня после переговоров с президентом РФ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Владимир Путин его самый близкий друг.

Источник: Газета Известия

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