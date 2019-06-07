Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения

Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Инцидент произошел в пятницу, 7 июня, когда лидеры двух стран завершили выступление и собирались покинуть зал. Однако журналисты и представители иностранных делегаций сразу после окончания мероприятия направились к сцене, чтобы задать вопросы и сделать фотографии. В какой-то момент Си Цзиньпин потянулся вниз к одному из присутствующих, чтобы пожать руку и чуть не упал. Его спас сотрудник охраны российского лидера, который удержал председателя КНР на сцене, после чего политик спокойно покинул зал, пишет «Газета.ру».

5 июня после переговоров с президентом РФ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Владимир Путин его самый близкий друг.

Источник: Газета Известия