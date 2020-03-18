Охранников бара в Москве задержали по подозрению в избиении посетителя

18 марта 2020     19
Охранников бара в Москве задержали по подозрению в избиении посетителя

Охранников одного из московских баров задержали по подозрению в том, что они избили посетителя. Об этом 18 марта агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился 20-летний приезжий и сообщил, что в одном из баров в центре столицы его избили неизвестные. Правоохранители установили, что инцидент произошел на улице Покровка. В ходе проверочных мероприятий были задержаны 19-летний и 31-летний приезжие, которые работали в баре охранниками. Они нанесли мужчине телесные повреждения в результате возникшего конфликта.

В отношении охранников возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.

6 марта сообщалось, что житель Москвы жестоко избил фельдшера скорой помощи, который прибыл на вызов к ребенку с пневмонией в специальном защитном костюме.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В России резко увеличили оценку проблем из-за цен на нефть
В России резко увеличили оценку проблем из-за цен на нефть

Резкое падение цен на нефть заставило российские власти увеличить оценку проблем с наполнением бюджета. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, …


Появилось видео изнутри коронавирусной больницы в Москве
Появилось видео изнутри коронавирусной больницы в Москве

Видео: Life Новости / YouTube Сотрудники инфекционной больницы в московской Коммунарке провели журналистам экскурсию по медучреждению и показали, как и …


В Москве за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом
В Москве за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом

В Москве за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы, передает РИА Новости. Как спастись от …


Участники автомотопробега высадили «Русский лес» в Севастополе
Участники автомотопробега высадили «Русский лес» в Севастополе

На площадке байк-шоу у горы Гасфорта высадили молодые деревья в рамках акции «Русский лес». Традиционный пробег мотоклуба «Ночные волки», стартовавший …


Охранников бара в Москве задержали по подозрению в избиении посетителя
Охранников бара в Москве задержали по подозрению в избиении посетителя

Охранников одного из московских баров задержали по подозрению в том, что они избили посетителя. Об этом 18 марта агентству городских …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты