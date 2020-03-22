Охранник премьера Италии инфицирован коронавирусом

22 марта 2020     15
Охранник премьера Италии инфицирован коронавирусом

Сотрудник личной охраны итальянского премьера Джузеппе Конте сдал положительный тест на коронавирус нового типа, пишет 22 марта «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что сам Конте не болен. Несколько дней назад премьер сделал тест на COVID-19, который дал отрицательный результат. Кроме того, отмечается, что глава кабмина Италии давно не контактировал с этим сотрудником.

Источник отметил, что состояние других сотрудников охраны опасений не вызывает. Они соблюдали все меры предосторожности.

В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него. Всего в стране заразились более 53 тыс. человек, скончались 4,8 тыс.

21 марта Конте объявил о введении новых мер по предупреждению дальнейшего распространения вируса. До 3 апреля в стране будет остановлено все производство кроме жизненно необходимого .

Ранее в субботу стало известно, что семикратный чемпион Италии по футболу в составе «Милана» Паоло Мальдини заразился COVID-19.

Источник: Газета Известия

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