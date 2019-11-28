Охранник упал в шахту лифта в торговом центре в Пензенской области

Следственный комитет проводит проверку по факту падения охранника в шахту лифта торгового центра в Пензенской области. Мужчина пытался починить механизм.

Инцидент произошел в городе Заречном. По данным следствия, лифт застрял на втором этаже. 45-летний охранник пытался опустить конструкцию на первый этаж, однако сорвался и упал. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

В результате происшествия пострадавший получил множественные травмы. Его доставили в больницу. Следователи устанавливают, кто несет ответственность за соблюдение требований охраны труда.

В конце сентября в Воркуте девочка упала в шахту лифта в заброшенном здании. Она получила несколько переломов. Пострадавшую из шахты достали ее друзья.

Источник: Газета Известия