Оценена эффективность заклеивания камеры гаджетов

15 февраля 2020     22
Оценена эффективность заклеивания камеры гаджетов

Эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова оценила эффективность заклеивания камеры гаджетов в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, это не признак паранойи, а стандартная мера защиты «компьютерной приватности» от хакеров. Специалист рассказала, что злоумышленники могут сделать снимок или снять видео с человеком в интимной обстановке и использовать запись для шантажа.

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00:05 — 29 апреля 2016

Наместникова посоветовала приобрести специальные наклейки, которые не будут оставлять следов на технике и портить оптику. Она добавила, что, поскольку использовать наклейку для смартфона неудобно, стоит следить за тем, куда направлена камера.

При этом эксперт отметила, что лучшей защитой от подобного проникновения в личную жизнь является надежный антивирус.

В августе прошлого года эксперты Роскачества посоветовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников. По их словам, в таком случае, если к компьютеру подключится хакер, он не увидит и не услышит пользователя.

Источник: Лента.Ру

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