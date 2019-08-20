Очевидец сообщил о стрельбе в Октябрьском тоннеле в Москве

20 августа 2019     8
Очевидец сообщил о стрельбе в Октябрьском тоннеле в Москве

Полицейские в Москве проверяют информацию о стрельбе в Октябрьском тоннеле. Об этом 20 августа агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах города.

По словам собеседника агентства, в полицию обратился 26-летний москвич и сообщил, что ехал на своей машине по Октябрьскому тоннелю и увидел, как неизвестные на автомобиле Cadillac без государственных номеров начали стрелять из автомата Калашникова.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. По данным «Газеты.ру», неизвестные стреляли вверх.

15 августа сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в заведении сферы услуг в Подмосковье.

Источник: Газета Известия

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