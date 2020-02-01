Очень пухлая ехидна выжила в ДТП и стала звездой Сети

1 февраля 2020     9
Очень пухлая ехидна выжила в ДТП и стала звездой Сети

Необычное ДТП произошло в австралийском штате Тасмания, где машина сбила ехидну. О происшествии сообщает LAD Bible.

Ехидна по кличке Элеанор была доставлена в приют для диких животных Bonorong Wildlife Sanctuary. Однако помощь ей не понадобилась. Оказалось, что животное спас толстый слой жира. Ехидна получила только несколько синяков.

Сейчас ехидну уже отпустили на волю. Сотрудники приюта опубликовали фотографии пациентки на своей странице в Facebook, которые быстро разлетелись по Сети, и сейчас животное можно считать настоящей звездой.

«Возможно, самая толстая ехидна, которую мы когда-либо видели!», — говорится в сообщении приюта.

30 января сообщалось, что экологи поймали в центре Уфы рысь. Специалисты намерены выпустить животное в естественную среду, рассказали в региональном министерстве экологии.

Источник: Газета Известия

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